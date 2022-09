Ecco come il cervello reagisce al cambio di stagione: lo studio

Sarebbe in grado di avvertire i cambiamenti stagionali, tramite un circuito di neuroni che altera le molecole segnale, i neurotrasmettitori, in risposta alle variazioni della luce diurna. A indicarlo una ricerca dell'Università della California a San Diego

Il cambio di stagione, con le variazioni climatiche e il cambiamento che ne consegue sulle abitudini, può cambiare anche l'umore. Questo avviene, secondo un nuovo studio condotto sui topi dai ricercatori dell'Università della California a San Diego, perché il cervello sarebbe in grado di avvertire i cambiamenti stagionali, tramite un circuito di neuroni che altera le molecole segnale, i neurotrasmettitori, in risposta alle variazioni della luce diurna. I risultati, pubblicati sulla rivista Science Advances, se venissero confermati anche nell'uomo, potrebbero aprire la strada allo sviluppo di nuove terapie mirate contro i disturbi dell'umore, come la depressione.

Lo studio nel dettaglio



approfondimento

Cervello, svelato nei topi il sistema d'allarme che accende la paura

Per compiere lo studio, il team di ricerca, coordinato dal neuroscienziato italiano Davide Dulcis, ha analizzato nel dettaglio il nucleo soprachiasmatico: una piccola struttura cerebrale nascosta nell'ipotalamo, che è formata da circa 20mila neuroni.

Come spiegato dai ricercatori, tra cui anche l'italiana Alessandra Porcu, il nucleo soprachiasmatico funziona come una sorta di orologio che regola i ritmi circadiani dell'organismo, ovvero i cambiamenti fisici, mentali e comportamentali che seguono il ciclo delle 24 ore condizionando ogni aspetto, dalla temperatura corporea alla produzione degli ormoni. Il suo funzionamento è regolato dagli input provenienti da unità cellulari specializzate della retina che comunicano i cambiamenti di intensità e durata della luce diurna.



I risultati



Studiando il cervello dei roditori, i ricercatori hanno scoperto che i neuroni del nucleo soprachiasmatico si coordinano fra loro per adattarsi alle variazioni di luce, cambiando le tipologie e le quantità di neurotrasmettitori che sono in grado di influenzare l'attività cerebrale e i comportamenti. Con il cambio di stagione, gli studiosi hanno anche osservato cambiamenti nel numero di neuroni che producono neurotrasmettitori nel nucleo paraventricolare, una regione del cervello che regola stress, metabolismo e altre funzioni autonome.

"La scoperta più importante in questo studio è che abbiamo capito come manipolare artificialmente l'attività di specifici neuroni del nucleo soprachiasmatico inducendo l'espressione di dopamina nel nucleo paraventricolare", ha riferito Dulcis.