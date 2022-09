Tumore al colon, lanciata una nuova campagna per supportare i pazienti

Iscriviti alla nostra newsletter per restare sempre aggiornato

EuropaColon Italia Onlus, associazione senza fini di lucro nata per supportare i pazienti con un tumore al colon, ha lanciato una nuova campagna, chiamata “The Best of Tomorrow – Il meglio del tuo domani”. Realizzata in collaborazione con Pierre Fabre Pharma, l’iniziativa, che durerà per tutto il mese di settembre, mira a fornire informazioni e suggerimenti per affrontare al meglio il percorso di cura. È rivolta a tutte le persone con un tumore del colon-retto metastatico e alle loro famiglie. Chi l’ha organizzata vuole spostare il focus dalla malattia alla persona, per contribuire a farle trovare un nuovo equilibrio nella vita quotidiana.