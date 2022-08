4/10 ©Getty

Nonostante da tempo sia in corso una campagna mondiale per eradicarla, nel 2021 la polio ha causato forme di paralisi che non possono essere trattate o curate in due Paesi in cui non era mai stato contenuto e in altri 21 in cui è ricomparso. “È un campanello d'allarme. Fino a quando non riusciremo a eradicarlo, siamo tutti a rischio”, ha dichiarato Heidi Larson

Polio, tracce del virus a Londra: appelli a richiamo vaccini