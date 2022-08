Vaccino anti-cancro, studio italiano: risultati positivi da primi test

Importante passo in avanti in una nuova frontiera della lotta contro il cancro . Uno studio italiano ha scoperto che sarebbe possibile indurre una risposta immunitaria contro il tumore e migliorare l'efficacia dei farmaci immunoterapici, utilizzando un vaccino che sfrutta un virus per istruire il sistema immunitario a riconoscere le cellule tumorali . Il risultato si deve ai ricercatori del laboratorio Armenise-Harvard di immunoregolazione presso Iigm (Italian Institute for Genomic Medicine) con sede presso l’Irccs FPO di Candiolo, che hanno anche svelato il meccanismo di azione che determina l’efficacia del vaccino.

Lo studio nel dettaglio



La scoperta, realizzata in collaborazione con la biotech svizzero/italiana Nouscom, è stata pubblicata sulle pagine della rivista specializzata Science Translational Medicine. Oltre a essere stato studiato in laboratorio, il vaccino è stato oggetto di un primo studio clinico su 12 pazienti con un sottotipo di tumore del colon in fase metastatica. Nella sperimentazione il vaccino si è mostrato efficace, in associazione a un farmaco immunoterapico. "Considerato che la tecnica per realizzare questi vaccini è decisamente collaudata e che i dati ottenuti nella prima sperimentazione clinica sono molto promettenti, si prospetta la concreta possibilità di creare nuovi vaccini efficaci contro molti altri tipi di cancro", ha commentato Luigia Pace, direttrice del laboratorio di immunoregolazione Armenise-Harvard.