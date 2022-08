Tumore: algoritmo prevede l’evoluzione della malattia

Definita come una sorta di mappa genetica dei tumori, questa scoperta getta luce su come nascono, crescono e cambiano nel tempo le cellule malate. Una mappatura, appunto, che potrebbe aiutare ad effettuare diagnosi più precoci, e che permetterebbe di decidere in maniera preventiva dove indirizzare i diversi trattamenti per una migliore efficacia di questi.

Cos’è un tumore

Secondo la definizione dell’Humanitas - ospedale privato ad alta specializzazione, centro di Ricerca e sede di insegnamento universitario -, con il termine cancro si indica una proliferazione non controllata di cellule che hanno la capacità di infiltrarsi nei normali organi e tessuti dell'organismo alterandone la struttura e il funzionamento. La proliferazione di tante cellule dà origine ad una massa anomala di tessuto che non appartiene all’architettura originaria dell'organo o del tessuto in cui insorge. Questa crea un danno alle strutture anatomiche entro le quali si sviluppa, danneggiando - a volte - anche quelle sane vicine. Si parla di malignità di tumore quando ci si riferisce alla velocità con cui questo cresce all’interno del corpo, e alla sua capacità di creare metastasi - fenomeno con cui le cellule tumorali si spostano dalla zona in cui si sono formate ad un'altra parte del corpo - per diffusione ematica o linfatica delle cellule tumorali. Esistono più di 100 tipi di tumore che colpiscono l’uomo, e tra i più terribili troviamo il tumore del polmone, della mammella, del colon-retto, e della prostata.