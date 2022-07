Robot e realtà virtuale per riabilitare: a Savona ricercatori europei

Iscriviti alla nostra newsletter per restare sempre aggiornato

Ieri, 25 luglio, ha preso il via presso il Campus universitario di Savona la “NeuRehab Summer School”, un'iniziativa che raduna una trentina tra i migliori ricercatori e studenti da tutta Europa, attivi nell'ambito delle tecnologie applicate alla riabilitazione, dell'invecchiamento attivo e della neuromeccanica. Il progetto, realizzato dall'Università di Stoccarda in collaborazione con l'Università di Genova, è focalizzato sull'applicazione delle conoscenze della neuromeccanica umana e del rigore della modellazione matematica per migliorare i risultati della riabilitazione e promuovere uno stile di vita più sano in una popolazione che invecchia.