Russia, un robot ha rotto il dito di un bimbo in un torneo di scacchi

Un braccio robotico afferra e spezza il dito di un bambino di 7 anni. È successo durante un torneo di scacchi, gli Open di Mosca, lo scorso 19 luglio: come mostra un video, si vede il dito di Christopher, questo il nome del giovane giocatore, che viene "pizzicato" dal braccio robotico per diversi secondi prima che una donna seguita da tre uomini si precipiti per liberarlo e portarlo via. “La macchina ha disputato diversi tornei senza che avvenissero incidenti, questo è il primo che ricordi”, ha dichiarato Sergey Smagin, vicepresidente della Federazione russa di scacchi, al sito online russo Baza.

La dinamica

L’evento è stato piuttosto insolito per gli organizzatori, che hanno cercato di evitare ulteriori danni al bambino, descritto come uno dei 30 migliori giocatori di scacchi della capitale russa nella categoria under-nove. “La gente si è precipitata in aiuto e ha tirato fuori il suo dito, ma la frattura non poteva essere evitata”, ha evidenziato sempre Smagin. Non è ancora chiara la ragione che ha portato il robot a compiere un simile gesto, visto che non aveva mai mostrato segnali di questo tipo. “Ci sono alcune regole di sicurezza e il bambino, a quanto pare, le ha violate. Quando ha fatto la sua mossa, non si è reso conto che doveva aspettare che la macchina completasse la sua mossa, preferendo invece una risposta rapida. Il robot si è esibito in molte aperture: a quanto pare, i bambini devono essere avvertiti di questo malfunzionamento. Un problema che può succedere”, ha sottolineato il vicepresidente della Federazione russa. Nel frattempo, i genitori del bimbo hanno contattato l’ufficio del pubblico ministero di Mosca, in modo tale da far luce sull’incidente. “È stato senza dubbio dovuto a qualche tipo di errore del software o qualcosa del genere”, ha dichiarato un grande maestro russo, Sergey Karjakin. Una volta ingessato il dito, il giovane ha potuto riprendere a giocare.