L'attività fisica può ridurre fino al 31% rischio di morte prematura

Gli autori della ricerca hanno valutato l'impatto sulla salute dell'attività fisica sia moderata sia intensa su oltre 100mila persone seguite per 30 anni.

Analizzando i dati raccolti, il team di ricerca ha osservato un rischio ridotto del 31% per malattie cardiovascolari e del 15% per condizioni non cardiovascolari tra i partecipanti che avevano svolto attività fisica intensa per il tempo indicato dalle linee guida della comunità scientifica, per un rischio complessivo inferiore del 19% di mortalità per tutte le cause.

I soggetti che, invece, hanno soddisfatto le linee guida svolgendo attività fisica moderata avevano una probabilità inferiore del 22-25% di mortalità per malattie cardiovascolari e del 19-20% per condizioni non cardiovascolari, per un rischio complessivo inferiore del 20-21% di morte per tutte le cause.



Altri risultati



"Il potenziale impatto dell'attività fisica sulla salute è grande, ma non è chiaro se impegnarsi in alti livelli di attività fisica prolungata, vigorosa o di intensità moderata al di sopra dei livelli raccomandati fornisca benefici aggiuntivi o effetti dannosi sulla salute cardiovascolare", ha sottolineato Dong Hoon Lee, primo autore dello studio. Raddopiando i tempi dedicati all'attività fisica (150-300 minuti a settimana invece di 75-150) è emersa un'ulteriore riduzione della mortalità sia che si trattasse di attività intensa (-21-23%) sia moderata (26-31%). Tuttavia, oltre questa soglia non sono stati osservati benefici.