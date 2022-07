Curare da soli i genitori anziani può portare a depressione, lo studio

Secondo uno studio del Taylor & Francis Group, nota casa editrice britannica famosa per la pubblicazione di libri e riviste accademiche a livello internazionale, il prendersi cura dei genitori anziani potrebbe portare alla depressione . La ricerca, partita dall’utilizzo dei dati dell'Indagine sulla Salute, l'Invecchiamento e il Pensionamento in Europa (SHARE) - un database che fornisce dati sulla salute, lo stato socioeconomico e le reti sociali e familiari degli individui europei -, fornirebbe prove contrastanti sugli effetti che la morte della madre (nello specifico) può avere sulle condizioni di salute mentale dei figli adulti. Partendo dall’impegno di cura durante il periodo di ‘caregiving’, lo studio evidenzia l’impatto che la perdita di un proprio caro può avere nel tempo, prima e dopo la morte, grazie ad un approccio che tiene conto sia delle differenze nei sistemi di assistenza a lungo termine, come l’assicurazione LTC - la Long Term Care -, che delle norme sociali in Europa. Con un’attenzione particolare rivolta allo stato della salute mentale degli adulti, i risultati mostrano come il caregiving aumenti prima della morte della madre e che abbia una specifica rilevanza per le donne e nei Paesi a bassa spesa sanitaria.

Le donne le più colpite

Si parla sempre più di caregiving in Italia, con il termine anglosassone entrato ormai nell’uso comune. Nel campione collettivo preso in analisi, i sintomi depressivi si accentuano notevolmente, colpendo nella maggiore parte dei casi le donne. L’interpretazione dello studio da parte del gruppo dei ricercatori non evidenzia solo come il tempo successivo alla morte di un genitore possa essere particolarmente stressante, ma anche come il carico assistenziale durante il periodo di cura pesi sulla salute mentale dei figli. Un impatto negativo che tende a crescere quando i figli devono intervenire per garantire l'assistenza quando questa è scarsamente fornita dal sistema di welfare pubblico. Una combinazione di carico e dolore che influisce negativamente sulla salute mentale dei figli e, in particolare, su quella delle donne.