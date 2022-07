Depressione, il consumo di frutta potrebbe contribuire a prevenirla

Iscriviti alla nostra newsletter per restare sempre aggiornato

Secondo i risultati di un recente studio, condotto dai ricercatori della Aston University (Regno Unito) e pubblicato sul British Journal of Nutrition, il consumo frequente di frutta potrebbe contribuire al mantenimento di una buona salute mentale e prevenire la depressione. Al contrario, le persone che mangiano spesso snack salati (come le patatine) tendono ad avere livelli maggiori di ansia. I ricercatori sottolineano che ciò che incide sul calo del rischio di depressione non è tanto la quantità di frutta consumata in una volta, quanto la frequenza con cui la si introduce nella propria alimentazione.