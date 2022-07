Giornata mondiale del cervello, passi avanti nella cura dei tumori

Iscriviti alla nostra newsletter per restare sempre aggiornato

Il 22 luglio si celebra la giornata mondiale del cervello, una ricorrenza organizzata dalla World Federation of Neurology che mira a sensibilizzare la popolazione sulle patologie neurologiche e neurodegenerative, oltre a migliorare la conoscenza di queste malattie. Il tema di quest’anno, “Brain Health for All” (salute del cervello per tutti), si inserisce alla perfezione in questo contesto. Wolfgang Grisold, il presidente della World Federation of Neurology, spiega che le malattie celebrali “sono la principale causa di disabilità e la seconda causa di morte”. Per questi motivi è importanze “evidenziare la necessità di una salute cerebrale di qualità a livello globale, garantendo l’accesso a diagnosi e cure appropriate e tempestive per tutti”.

In occasione della giornata mondiale del cervello 2022, la World Federation of Neurology ha organizzato un webinar gratuito incentrato su cinque messaggi chiave: consapevolezza (relativa al fatto che la salute del cervello è vitale per il benessere mentale, sociale e fisico), prevenzione, advocacy, istruzione e accesso. Un accesso equo alle risorse, al trattamento e alla riabilitazione è essenziale per gli esperi della salute del cervello.