Tumori, dalla terapia genica nuove speranze di cura per i glioblastomi

La terapia genica apre a nuove speranze di cura per il glioblastoma multiforme, il tumore cerebrale più comune e aggressivo negli adulti. I ricercatori dell’Istituto San Raffaele-Telethon per la terapia genica (SR-Tiget) di Milano hanno dimostrato che l’uso di cellule geneticamente modificate per “ingannare” le cellule tumorali (come una sorta di cavallo di Troia) e rilasciare sostanze in grado di attivare il sistema immunitario contro il cancro può bloccare la progressione della malattia. Per ora questa strategia è stata sperimentata con successo su un modello animale, come dimostrano i risultati dello studio pubblicato sulla rivista specializzata Sciene Translational Medicine.