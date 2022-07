West Nile, seconda vittima in Veneto: deceduto anziano 77enne

È deceduto ieri sera, 19 luglio, all'ospedale di Schiavonia, in provincia di Padova. È la seconda vittima nella Regione dopo il paziente deceduto la scorsa settimana a Piove di Sacco, sempre in provincia di Padova

Seconda vittima del West Nile in Veneto, in provincia di Padova: un anziano 77enne è deceduto ieri sera, 19 luglio, all'ospedale di Schiavonia. L'uomo, residente in provincia ed affetto da più patologie, era ricoverato con un quadro di encefalite da West Nile.

Padova: positivo al West Nile in terapia intensiva



Attualmente, il quadro delle encefaliti nella Regione comprende il paziente deceduto la scorsa settimana a Piove di Sacco, Padova, uno ricoverato sempre a Piove di Sacco in terapia intensiva, confermato positivo al West Nile, un terzo paziente ricoverato a Schiavonia, in miglioramento, e un quarto in Azienda Ospedaliera a Padova. L'attività di monitoraggio ha, inoltre, rivelato la presenza di due soggetti asintomatici donatori di sangue, positivi al West Nile. Mentre, il Dipartimento di Prevenzione, con la parte veterinaria, ha registrato due cavalli infetti dal virus con sindromi neurologiche.



West Nile: due casi di infezione in Piemonte



Anche in Piemonte, come riferito dall'Izs (Istituto zooprofilattico sperimentale) di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, nella giornata di ieri sono stati notificati due casi di positività in persone del virus West Nile: uno in provincia di Novara e uno in quella di Vercelli, mentre non ne sono stati segnalati in animali, né in zanzare. Il paziente della provincia di Vercelli, ricoverato nel reparto di Malattie Infettive dell'ospedale Sant'Andrea, secondo quanto riferito dall'Asl di Vercelli sarebbe prossimo ad essere dimesso.