Tumori, studio: caregiver possono soffrire di ansia più dei pazienti

La diagnosi di tumore impatta non solo sul paziente, ma anche sui caregiver e in generale sulla famiglia del malato. Un recente studio condotto dal Massachusetts General Hospital ha rivelato che le persone che si prendono cura di un famigliare affetto da tumore possono avere livelli di ansia più elevati degli stessi malati. I risultati dello studio sono stati pubblicati sulle pagine della rivista specializzata Blood Advances , dove i ricercatori hanno avvertito che la pandemia di Covid-19 potrebbe avere influito sui livelli di ansia sia dei paziente che dei caregiver.

Lo studio su 127 caregiver



Lo studio ha riguardato 127 caregiver di soggetti a cui era stato diagnosticato il mieloma multiplo ed è stato condotto tra giugno 2020 e gennaio 2021. "In molti anni di lavoro con i pazienti con mieloma multiplo e con le loro famiglie, ho acquisito una comprensione più profonda di quanto questa condizione riduca la qualità della vita di tutti coloro che ne sono affetti", ha spiegato una delle autrici dello studio, Elizabeth O'Donnell. "Tuttavia i trattamenti, come le chemioterapie, non solo comportano pesanti tributi fisici su coloro a cui è stata diagnosticata la malattia, ma possono comportare anche un enorme onere emotivo, nonché finanziario, per le loro famiglie".



I risultati



Dall'analisi è emerso che il 44,1% e il 15,8% dei caregiver aveva rispettivamente sintomi di ansia e di depressione; mentre il 24,2% aveva sintomi di disturbo post-traumatico da stress.

Come sottolineato dai ricercatori, i tassi di ansia erano più elevati di quelli registrati tra i pazienti in uno studio complementare. "Speriamo che questo studio contribuisca a sensibilizzare sul tema. Sappiano che oltre un terzo dei pazienti con mieloma multiplo soffre di depressione e ansia. Chi sente di avere bisogno di aiuto, lo dica al proprio medico, perché possiamo aiutarvi", ha concluso O'Donnell.