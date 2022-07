Hong Kong: positivi al Covid monitorati con braccialetti elettronici

Lo ha annunciato il ministro della Salute Lo Chung-mau. La misura entrerà in vigore venerdì 15 luglio. Le autorità vogliono accertarsi che i pazienti in isolamento domiciliare non lascino la propria abitazione

L'annuncio del ministro della Salute



"Dobbiamo assicurarci che l'isolamento domiciliare sia più preciso", ha dichiarato Lo Chung-mau, annunciando la nuova misura contro il Covid-19. La violazione della quarantena a Hong Kong comporta una multa fino a circa 3.200 euro e fino a sei mesi di carcere. Non è la prima volta che Hong Kong, alle prese con un aumento di casi di coronavirus Sars-CoV-2, utilizza i braccialetti elettronici come arma contro il Covid. Nel 2020, all'inizio della pandemia, sono stati utilizzati due dispositivi simili per monitorare le persone in quarantena, uno in plastica con un Qr Code e uno con un ingombrante localizzatore elettronico.



Sistema a semaforo per monitorare i cittadini



Come riporta la fonte, i cittadini saranno monitorati tramite un sistema a semaforo, implementato nell'app "Leave Home Safe" introdotta lo scorso anno negli spazi pubblici. Potranno accedere a luoghi pubblici se il Qr sul proprio account è verde. Il codice diventa giallo per chi è stato in stretto contatto con una persona con Covid-19 e rosso per chi è risultato positivo al virus. "Le persone con codici rossi e gialli non saranno ammesse in luoghi "ad alto rischio" come ospedali e strutture di assistenza agli anziani e non potranno svolgere attività ad alto rischio, incluso togliersi le mascherine", precisa il Guardian.