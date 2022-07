Covid, l’Ue ai Paesi membri: “Non c’è tempo da perdere sui richiami”

Iscriviti alla nostra newsletter per restare sempre aggiornato

I richiami del vaccino anti-Covid vanno fatti e anche in fretta. È questo il messaggio, inequivocabile, che Stella Kyriakides, la commissaria Ue alla Salute, ha voluto lanciare a tutti i Paesi membri dell’Unione europea. “Non c’è tempo da perdere sulla nuova campagna di vaccinazione per gli over 60 e le persone vulnerabili”, ha dichiarato. “Invito gli Stati membri a lanciare immediatamente un secondo richiamo per tutte le persone di età superiore ai 60 anni e per gli immunodepressi ed esorto tutti coloro che ne hanno il diritto a farsi avanti per ricevere il vaccino”, ha sottolineato Kyriakides, per poi aggiungere che “è così che proteggiamo noi stessi, i nostri cari e le nostre popolazioni vulnerabili”.