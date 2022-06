Terapie innovative, nuova cura per la leucemia linfatica cronica

Se i malati di Leucemia Linfatica Cronica oggi possono essere ottimisti è grazie a un nuovo trattamento con cui possono essere curati, una terapia innovativa in grado di bloccare la progressione della patologia che consente a chi ne è affetto di recuperare una buona qualità della vita. Per spiegare dove siamo arrivati grazie alla ricerca scientifica abbiamo chiesto aiuto al Professor Paolo Sportoletti che insegna al Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Perugia.

“La leucemia linfatica cronica è una malattia molto frequente. Di fatto è la forma di leucemia più frequente nel mondo occidentale nell’adulto. Tradotto in numeri, noi facciamo ogni anno 2.500 nuove diagnosi di questa patologia” – ci spiega prima di tutto il Professor Sportoletti per inquadrare, attraverso i numeri, la dimensione di questa malattia cronica.

Oggi, grazie ai progressi della ricerca scientifica, queste migliaia di pazienti cronici hanno a disposizione per curarsi un trattamento innovativo che manda in remissione la malattia. Una terapia rivoluzionaria, innovativa quella basata sulla molecola VENETOCLAX che consente a chi è affetto da Leucemia Linfatica Cronica di evitare la chemioterapia e la sua tossicità e la cui efficacia è stata dimostrata dallo Studio Murano.

Può essere utilizzata sui malati di prima e seconda linea

Una terapia efficace. Ma quanto? - domandiamo. “E’ una terapia altamente efficace – ci risponde il Professor Sportoletti. I dati utilizzati sui malati di prima e seconda linea ci dicono che il farmaco riesce ad ottenere risposte profonde, cioè riesce ad eliminare anche piccoli residui di cellule e questo ci da’ grande speranza. Altrettanto importante – aggiunge - è la possibilità di utilizzare una terapia limitata nel tempo. Se la utilizziamo in seconda linea ha la durata di due anni. Addirittura, se la utilizziamo in prima linea nell’arco di un anno la terapia si completa e questo da’ un grande beneficio per il paziente in termini di qualità della vita. Il recupero di una buona qualità della vita per i pazienti, prima di tutto. Senza tralasciare il risparmio per il Sistema Sanitario Nazionale di una terapia fissa rispetto ad una terapia cronica.