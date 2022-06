Covid, Ricciardi: “Attenti ad Omicron 5, è contagiosissima”

Lo ha riferito il consulente scientifico del ministro della Salute, Roberto Speranza, nel corso di un’intervista concessa a Rai Radio1. Occorre “stare attenti perché questo virus cerca di eludere quelle che sono le nostre capacità di protezione”, ha detto l'esperto, in riferimento alla sotto variante che, al momento, seppur “contagiosissima” non è dominante in Italia, “ma sta crescendo ad una velocità molto molto alta”

Iscriviti alla nostra newsletter per restare sempre aggiornato

Occorre “stare attenti perché questo virus cerca di eludere quelle che sono le nostre capacità di protezione. Questa variante purtroppo è contagiosissima”. Così il professor Walter Ricciardi, consulente scientifico del ministro della Salute, Roberto Speranza, ha descritto l’attuale situazione epidemiologica, anche in riferimento alla diffusione della sotto variante Omicron 5. “Bisogna essere non preoccupati ma in allerta soprattutto in autunno perché, in questo momento, di fatto c’è un arresto delle vaccinazioni”, ha detto ancora, intervistato nel corso del Giornale Radio, in onda su Rai Radio1.