Covid: oltre 1000 geni sarebbero correlati alla forma grave. Lo studio

Perché alcune persone con Covid-19 si ammalano gravemente, mentre altre sviluppano sintomi lievi o sono asintomatiche? A parte l'età e alcuni fattori di rischio, come l'immunodepressione, a incidere sulla gravità della malattia ci sarebbero anche diversi fattori genetici. Nuovi sviluppi in merito arrivano da un recente studio dell'Università britannica di Sheffield, che ha individuato oltre mille geni che sarebbero correlati allo sviluppo di Covid-19 in forma grave. Il risultato, pubblicato sulle pagine della rivista specializzata Cell Systems, potrebbe aprire la strada alla personalizzazione delle terapie anti-Covid, in base al rischio reale di complicanze per il singolo paziente. (COVID: LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA - VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE)