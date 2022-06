Covid Cina, a Shanghai lockdown temporaneo per ciclo test di massa

Shanghai: 6 nuovi casi di Covid in 24 ore



Il piano, annunciato dalle autorità locali, era inizialmente partito da un'area con pochi contagi, ma è stato poi esteso a 15 dei 16 distretti, coinvolgendo quasi tutti i 26 milioni di residenti. Decisione dettata dai nuovi casi registrati in città. La Commissione sanitaria municipale ha riferito che ieri, 9 giugno, sono stati segnalati 6 casi locali (più 2 importati) e 5 asintomatici (più 4 importati): 5 contagi sono stati trovati fuori dalle aree di quarantena facendo scattare l'allarme.



Covid: 30 nuovi casi locali in Cina continentale



Quanto all'andamento della pandemia in Cina continentale, stando ai numeri comunicati dalla Commissione Sanitaria Nazionale, ieri sono stati segnalati 30 nuovi casi confermati di Covid-19 a trasmissione locale, di cui 15 nella regione autonoma della Mongolia Interna, 7 a Pechino, 6 a Shanghai e 2 nel Liaoning, a fronte di zero decessi. Per quanto riguarda gli asintomatici a trasmissione locale, ne sono stati identificati 43 in totale in 7 suddivisioni a livello provinciale. A seguito della guarigione di 156 pazienti dimessi ieri, il numero totale di coloro che sono usciti dagli ospedali della Cina continentale dopo essersi ripresi è pari a 218.559.