Ministero salute: attivo il bollettino sulle ondate di calore

Per prevenire gli effetti negativi del caldo sulla salute, soprattutto delle persone più fragili, il ministero della Salute fino a metà settembre elaborerà i bollettini giornalieri sulle ondate di calore nella Penisola. Pubblicati su un portale dedicato dal lunedì al venerdì, segnalano i potenziali effetti delle elevate temperature sulla salute dei cittadini, soprattutto dei soggetti vulnerabili, come anziani, malati cronici, bambini e donne in gravidanza, attraverso livelli graduati di rischio, definiti in base alle condizioni meteorologiche previste.