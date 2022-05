Vaiolo scimmie, sequenziato l’intero genoma al S. Matteo di Pavia

Salute e Benessere

Vaiolo delle scimmie, cosa sappiamo e quali sono i sintomi

La malattia virale, che può colpire anche gli esseri umani, è stata scoperta nel 1958. Oltre che dalle scimmie, può essere veicolata anche da scoiattoli e altri animali. Insieme a febbre, mal di testa, e spossatezza, si manifesta con lesioni e pustole cutanee, simili a quelle della varicella. In genere si guarisce dopo 2/4 settimane. Identificato il primo caso in Italia

Aumentano i casi di vaiolo delle scimmie riscontrati su persone in Europa, dopo la prima segnalazione arrivata il 7 maggio. Ad oggi, ci sono nove casi accertati nel Regno Unito, cinque in Portogallo, uno in Italia e otto nella regione di Madrid secondo quanto riferiscono media iberici citando le autorità locali. Un altro caso è stato poi confermato negli Usa. Non è ancora chiaro come queste persone si siano infettate mentre ci sono più informazioni sui sintomi e sulle caratteristiche della malattia

L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) "continua a monitorare da vicino la situazione in rapida evoluzione" ma "non raccomanda alcuna restrizione per i viaggi e gli scambi commerciali con il Regno Unito sulla base delle informazioni disponibili in questo momento". L'Ecdc ha invece fatto sapere che è in contatto con gli Stati membri dell'UE e coi paesi partecipanti al comitato per la sicurezza sanitaria, e che pubblicherà una "valutazione rapida del rischio" all'inizio della prossima settimana