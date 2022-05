Vaiolo delle scimmie: Ue lavora a acquisto vaccini e antivirali

È quanto si apprende da fonti europee, secondo le quali la vaccinazione sarà in ogni caso limitata "a casi molto specifici". Intanto, l'Organizzazione della sanità avverte: i 200 casi di vaiolo delle scimmie rilevati nelle ultime settimane potrebbero essere "solo la punta dell'iceberg", ma "abbiamo una finestra di opportunità per fermare la trasmissione"

In tutto il mondo, sono oltre 200 i casi confermati di vaiolo delle scimmie , al di fuori dei Paesi in cui la malattia è endemica, di cui la maggior parte in Europa. Secondo quanto si apprende da fonti europee, l'Ue, attraverso l'Autorità europea per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie (Hera), sarebbe al lavoro ad un acquisto centralizzato di vaccini e antivirali contro il vaiolo delle scimmie.

Vaccinazione sarà limitata a casi specifici



Le stesse fonti sottolineano che ci sarebbe un "largo consenso" per delegare Hera "nel coordinamento" delle contromisure al vaiolo delle scimmie da mettere in campo "il prima possibile". La vaccinazione sarà in ogni caso limitata "a casi molto specifici" dato che trasmissibilità e rischio connessi al vaiolo delle scimmie "non è comparabile" con il Covid-19.



Oms: "Casi potrebbero essere punta iceberg, ma possiamo fermare trasmissione"



Intanto, l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha avvertito che i 200 casi di vaiolo delle scimmie rilevati nelle ultime settimane, in Paesi in cui il virus non circola abitualmente, potrebbero essere "solo la punta dell'iceberg". Lo ha dichiarato Sylvie Briand, direttrice del dipartimento globale di preparazione al rischio infettivo dell'Oms, durante una presentazione agli Stati membri dell'organizzazione sulla diffusione "insolita" del virus. Gli esperti stanno cercando di determinare cosa abbia causato questa "situazione insolita" e i risultati preliminari non mostrano variazioni o mutazioni nel virus del vaiolo delle scimmie, ha aggiunto. "Abbiamo una finestra di opportunità per fermare la trasmissione ora. Se mettiamo in atto le misure giuste ora, probabilmente possiamo contenerlo rapidamente", ha concluso.