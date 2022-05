Linfoma follicolare: via libera dalla Commissione Ue a terapia Car-T

Disco verde in Ue all'uso di "Tisagenlecleucel" per il trattamento di adulti con linfoma follicolare recidivante o refrattario. Lo ha annunciato Novartis in una nota

È arrivato il via libera dalla Commissione europea all'uso di "Tisagenlecleucel", una terapia cellulare Car-T, per il trattamento di adulti con linfoma follicolare recidivante o refrattario, cioè che non è stato eliminato o si è ripresentato dopo varie terapie.

Lo ha annunciato Novartis in una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito, in cui precisa che l'approvazione rappresenta la terza indicazione per Tisagenlecleucel in Europa e la rende la prima terapia cellulare Car-T approvata nell'Ue per i pazienti affetti da linfoma follicolare recidivante e refrattario di grado 1, 2 e 3A.