Immunoterapia per tumori: studio su cellule Car-T per il glioblastoma

Tumori, l’importanza dell’immunoterapia nella qualità della vita

"Le cellule Car-T sono una terapia cellulare e genica che prevede il prelievo nel paziente dei linfociti T (ovvero gli artefici della risposta immunitaria contro i tumori), i quali, portati in laboratorio, vengono modificati e resi capaci di riconoscere target specifici sulle cellule tumorali, per poi essere reinfusi nel paziente", ha spiegato Dominici. "Ad oggi le Car-T hanno faticato nel combattere i tumori solidi, ma lo studio pubblicato ne ha dimostrato l'efficacia. È come fornire una chiave ai linfociti che trovano la giusta serratura sul tumore: inserita la chiave col Car-T, il linfocita si attiva e uccide le cellule che esprimono quello specifico target".

Come ha spiegato il coordinatore dello studio, la stessa tecnica è allo studio per il carcinoma del polmone a piccole cellule e il melanoma. È proprio per questo "che lo studio pre-clinico lo consideriamo una spinta verso il mondo clinico", ha aggiunto. Lo studio ha coinvolto diversi centri in Italia: l'Icgeb di Trieste, l'Università di Verona e il Tecnopolo Mario Veronesi di Mirandola, grazie a finanziamenti dell'Associazione Aseop di Modena, di Diana Laneri Post-Doctoral Fellowship e del Progetto Dipartimenti Eccellenti MIUR 2017 di UniMoRe.