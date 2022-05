Influenza, Iss: la curva epidemica in calo in tutte le fasce d’età

I principali dati emersi

Il Covid è 3 volte più letale dell’influenza e il doppio più costoso

Analizzando, nel dettaglio, il rapporto, è emerso come nella fascia di età 0-4 anni l’incidenza sia stata pari a 10,55 casi per mille assistiti, mentre nella fascia di età 5-14 anni a 4,74. E pi ancora, nella fascia 15-64 anni è risultata pari a 3,51 e tra gli individui di età pari o superiore a 65 anni a 1,83 casi per mille assistiti. Globalmente, però, la curva epidemica delle sindromi simil-influenzali è stata segnalata sopra la soglia epidemica seppur continuando lentamente la sua discesa. Nella stagione 2019-20, l’ultima in cui era stata osservata un’epidemia stagionale di sindromi simil-influenzali, in questa stessa settimana, il livello di incidenza era pari a 0,56 casi per mille assistiti, inferiore dunque a quello osservato nel 2022. Dal bollettino si evince ancora come, sempre nella medesima settimana, i casi stimati di sindrome simil-influenzale, rapportati all’intera popolazione italiana, siano stati circa 218.000, per un totale di circa 6.391.000 casi a partire dall’inizio della sorveglianza. In 12 Regioni e Province Autonome italiane (P.A. di Bolzano, P.A. di Trento, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Toscana, Marche, Lazio, Molise, Campania, Basilicata, Sardegna), tra quelle che hanno attivato la sorveglianza, il livello di incidenza delle sindromi simil-influenzali è risultata sotto la soglia basale, ovvero 3,16 casi per mille assistiti.

L’analisi a livello virologico

Continuando l’analisi, questa volta a livello virologico, durante la settimana numero 16 del 2022 sono stati segnalati, attraverso il portale “InfluNet”, 384 campioni clinici ricevuti dai diversi e, tra i 375 analizzati, 40 (ovvero il 10,6%) sono risultati positivi per influenza, tutti di tipo. Nell’ambito di tali analisi, poi, 136 campioni sono risultati positivi al Sars-Cov-2. Nel complesso, segnalano gli esperti, dall’inizio della stagione ad oggi, su un totale di 12.276 campioni clinici raccolti dai diversi laboratori, 1.728 (il 14%) sono risultati positivi al virus influenzale, di cui 1.722 di tipo A (99,6%) e 6 di tipo B (0,4%). E, tra questi, 3.608 (il 29%) sono risultati positivi al coronavirus.