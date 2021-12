Covid e influenza, caso di "flurona" in Israele: i sintomi e cos'è

Primo caso in Israele



approfondimento

Il primo caso accertato di "flurona" al mondo, come riportato dal quotidiano Ynet, riguarda una giovane donna arrivata in travaglio al Rabin Medical Center di Petah Tikva, a pochi chilometri da Tel Aviv, che non era vaccinata né contro l'influenza stagionale né contro il Covid-19, e presentava sintomi simil-influenzali.

La positività della ragazza è stata riscontrata durante controlli presso l'ospedale in vista del parto. "Le sono stati diagnosticati l'influenza e il coronavirus non appena è arrivata. Entrambi i test sono risultati positivi, anche dopo che abbiamo effettuato un secondo controllo", ha spiegato al giornale israeliano Arnon Vizhnitser, direttore del dipartimento di Ginecologia dell'ospedale. La donna sta bene e dovrebbe essere dimessa a breve.



I sintomi



Nonostante ad ora, questo sia l'unico caso accertato, i casi di "flurona" non diagnosticati potrebbero essere molti. Anche perché è molto spesso difficile distinguerne i sintomi: sia il Covid-19 che l'influenza hanno una sintomatologia di base in comune, come tosse, febbre, mal di testa, mal di gola, dolori muscolari e simili.

"Stiamo vedendo sempre più donne incinte con l'influenza. È sicuramente una grande sfida avere a che fare con una donna che arriva con la febbre al parto e non sai se è coronavirus o influenza", ha precisato Vizhnitser. Sul caso, intanto, sta indagando il ministero della Salute israeliano. "L'infezione insieme di Covid e influenza è un po' strana perché in medicina si è sempre detto che se c'è un virus che dà una malattia impedisce che se ne sviluppi un'altra dovuta a un diverso virus. La spiegazione potrebbe stare nel fatto che il Covid causa un difetto di produzione di interferone e questo aprirebbe la strada all'altro virus, che in questo caso è quello dell'influenza", ha spiegato Roberto Cauda, infettivologo del Policlinico Gemelli di Roma e consigliere scientifico dell'Ema. "Il caso riscontrato in Israele induce a dire ancor di più vaccinatevi anche contro l'influenza", ha aggiunto.