Virus sinciziale, -84% di rischio per il bimbo con vaccino alla mamma

Un virus respiratorio sinciziale (Rsv, acronimo di “Respiratory syncytial virus”) è un agente virale capace di infettare l'apparato respiratorio di pazienti di qualunque età, ma principalmente bambini nei primi anni di vita. Se contratto nei primi mesi di vita del bambino, il virus può provocare forme di bronchiolite gravi, con manifestazioni cliniche nelle basse vie respiratorie, mentre nei bambini più grandi e negli adulti si risolve con sintomi lievi, come rinofaringite, febbre o tosse. Oggi, grazie ad uno studio pubblicato sul “New England Journal of Medicine”, è stato possibile comprendere come un vaccino somministrato alla mamma nell'ultimo trimestre di gravidanza possa essere in grado di proteggere il bambino dal virus respiratorio sinciziale nei primi mesi di vita, riducendo il rischio di malattia di oltre l'80%.