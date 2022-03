Virus respiratorio sinciziale, studio dimostra efficacia monoclonale

Presto potrebbe essere disponibile un'arma in più per proteggere i neonati dal virus respiratorio sinciziale (Rsv). Un nuovo studio di fase 3, pubblicato sul New England Journal of Medicine, ha dimostrato l'efficacia del primo anticorpo monoclonale a lunga durata d'azione progettato per proteggere i bimbi per l'intera stagione da questo virus, che se contratto nei primi mesi di vita può provocare forme di bronchiolite gravi, con manifestazioni cliniche nelle basse vie respiratorie. Si tratta del Nirsevimab, messo a punto da Sanofi e Astrazeneca.