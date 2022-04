CDC, in Florida segnalato focolaio causato da un batterio killer

La maggior parte dei casi si è verificata nella Florida centrale e più della metà ha riguardato persone di età compresa tra i 20 ed i 39 anni. L'epidemia in corso è stata rilevata “principalmente tra gli uomini che hanno rapporti sessuali con altri uomini, compresi quelli che convivono con l'Hiv”, secondo quanto riportato dai Centers for Disease Control and Prevention, che hanno anche emesso un avviso per incentivare alla vaccinazione

La malattia da meningococco è un’infiammazione delle alte vie respiratorie provocata dal batterio del meningococco (o Neisseria meningitidis) che può sfociare in un’infezione delle membrane che avvolgono il cervello o del midollo spinale (meningite) o si può diffondere ad altri organi, come reni e fegato (sepsi). Il batterio, in questi giorni, sta creando preoccupazioni in Florida , negli Stati Uniti, dove i funzionari sanitari locali hanno segnalato la presenza di un importante focolaio legato proprio a questa malattia batterica, potenzialmente fatale e che sta colpendo principalmente uomini gay e bisessuali.

Finora quest'anno, riporta il portale “Abc News”, si sono verificati 21 casi confermati di malattia meningococcica, almeno stando ai dati diffusi dal Dipartimento della Salute della Florida. Si tratta comunque, dicono gli esperti, di un dato superiore alla media quinquennale dei casi di malattia di tutto lo Stato. "Gli epidemiologi del Dipartimento della salute della Florida stanno indagando su ogni caso e stanno contattando le persone con esposizione potenziale o diretta a casi noti per fornire loro informazioni necessarie e le opzioni di trattamento”, ha spiegato lo stesso dipartimento in una nota. La maggior parte dei casi, è emerso, si è verificata nella Florida centrale e più della metà ha riguardato persone di età compresa tra i 20 ed i 39 anni. L'epidemia in corso è stata rilevata “principalmente tra gli uomini che hanno rapporti sessuali con altri uomini, compresi quelli che convivono con l'Hiv”, secondo quanto riportato dai Centers for Disease Control and Prevention (CDC), che tra l’altro hanno emesso, proprio in questi giorni, un avviso per incentivare alla vaccinazione.

Cosa provoca la malattia

L'epidemia si è diffusa principalmente tra i residenti, sebbene abbia colpito anche alcune persone che si sono recate in Florida, ha affermato il CDC. Negli ultimi mesi, tra l’altro, sono stati segnalati anche casi di malattia meningococcica tra gli studenti universitari della Florida, sebbene “non ci siano prove che suggeriscano che i casi tra gli studenti universitari siano correlati all'epidemia più diffusa”, hanno riferito gli esperti. La malattia meningococcica è una malattia rara ma grave che si trasmette principalmente per contatto stretto o diretto, come il bacio. I sintomi includono febbre, mal di testa, torcicollo, nausea, vomito, senso di confusione ed eruzioni cutanee. La malattia, come detto, può comunemente portare a due infezioni potenzialmente fatali: la meningite, quando il rivestimento del cervello e del midollo spinale viene infettato e l'infezione del flusso sanguigno. E chi contrae la malattia può soffrire di perdita dell'udito, danni cerebrali, danni ai reni o problemi al sistema nervoso. “Farsi vaccinare è il modo migliore per proteggersi dalla malattia meningococcica”, ha affermato il Dipartimento della Salute della Florida.