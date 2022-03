Bambini farfalla: risultati promettenti da terapia genica in gel

Nuovi passi in avanti nella lotta contro l'epidermolisi bollosa, nota anche come "malattia dei bambini farfalla", una patologia genetica caratterizzata da una estrema fragilità della cute che va incontro spontaneamente o in seguito a piccoli traumi a lesioni bollose.

Risultati promettenti arrivano da una nuova sperimentazione condotta dalla Stanford University School of Medicine che ha dimostrato l'efficacia di una terapia genica in gel applicata sulle ferite: Beremagene Geperpavec sviluppato dalla Krystal Biotech. Come descritto sulle pagine della rivista specializzata Nature Medicine, il trattamento, testato su nove pazienti con epidermolisi bollosa, ha favorito la guarigione della pelle e contribuito a mantenerla integra per diversi mesi. Sebbene questa terapia non costituisca una cura definitiva, secondo il team di ricerca potrebbe essere ripetuta più volte garantendo un controllo duraturo delle ferite.