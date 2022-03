Trapianti, in Italia cresce la sopravvivenza dopo quelli del polmone

In Italia cresce la sopravvivenza successiva al trapianto del polmone. Lo ha sottolineato un rapporto sulla valutazione di qualità dell'attività di questo genere di interventi realizzato dal Cnt, il Centro nazionale trapianti. “Attraverso l'analisi condotta dal Sistema Informativo e di Elaborazione Dati del Cnt, questo rapporto fornisce un quadro dettagliato dell'attività per singola struttura ospedaliera dotata di un centro trapianti di polmone e dell'intero percorso assistenziale dei pazienti: dall’iscrizione in lista d'attesa alla probabilità di essere trapiantato fino ai risultati dell'intervento, incluse le fasi del post-trapianto e di follow-up”, si legge in un comunicato diffuso online.