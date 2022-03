Covid, ministero Salute: 3 Regioni passano in zona bianca

Si tratta di Calabria, Lazio e Marche, come comunicato dal ministero della Salute. "Anche questa settimana i dati relativi al Covid-19 in Italia mostrano una tendenza alla risalita. Data l'elevata circolazione del virus, è bene continuare a mantenere comportamenti prudenti", ha dichiarato Gianni Rezza, direttore della Prevenzione del ministero della Salute, a commento dei dati relativi al consueto monitoraggio settimanale

Calabria, Lazio e Marche. Sono le 3 Regioni che passano in area bianca. Lo ha reso noto il ministero della Salute alla luce dei nuovi dati giunti dalla Cabina di Regia. ( COVID: LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA - VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE )

Rezza: "Dati mostrano trend risalita, circolazione virus alta"



Intanto, in un video a commento dei dati relativi al consueto monitoraggio settimanale del ministero della Salute-Iss, Gianni Rezza, direttore della Prevenzione del ministero della Salute ha spiegato che "anche questa settimana i dati relativi al Covid-19 in Italia mostrano una tendenza alla risalita".

L'incidenza, "si fissa a 725 casi per 100mila abitanti e anche per l'Rt c'è una tendenza alla crescita e siamo a 0,94 e quindi di poco al di sotto dell'unità. Il tasso di occupazione dei posti di area medica e di terapia intensiva è invece rispettivamente al 12,9% e al 4,8%; quindi è stabile l'occupazione dell'area medica; mentre è ancora in diminuzione, anche se graduale, l'occupazione dei posti di terapia intensiva e questa è una buona notizia", ha aggiunto. Tuttavia, ha concluso, "data l'elevata circolazione del virus, è bene continuare a mantenere comportamenti prudenti".

Brusaferro: "Proiezione Rt a 1,24, verso soglia epidemica"



"La proiezione dell'Rt più avanti nel tempo mostra chiaramente come la soglia per i casi sintomatici sia sopra il valore di 1, a 1,24, e quindi sopra la soglia epidemica. L'Rt per le ospedalizzazioni viceversa rimane sotto la soglia epidemica, a 0,90. Quindi il valore di Rt per tutte le Regioni comincia ad avvicinarsi alla soglia epidemica e tutte le regioni sono caratterizzate anche da una curva di ricrescita dell'incidenza", ha dichiarato il presidente Iss, Silvio Brusaferro. "La circolazione del virus è più elevata tra 10 e 19 anni e tra 0-9 anni, e il trend mostra una fase di crescita dei contagi", ha aggiunto.



"Usare arma vaccini per convivere con la pandemia"

Per quanto riguarda l'andamento della campagna di vaccinazione nazionale anti-Covid, Brusaferro ha commentato: "C'è ancora un numero significativo di persone non vaccinate o che non hanno fatto il booster. È necessario rispettare le misure raccomandate e usare l'arma della vaccinazione per poter guardare con più ottimismo alla convivenza con questa pandemia". "Sappiamo che la variante Omicron è piu trasmissibile ed ormai totalizzante nella circolazione del virus nel nostro Paese e aumenta il sottolignaggio BA.2. È importante continuare a monitorare la circolazione delle varianti si attraverso le flash survey sia la piattaforma Icogen con i sequenziamenti delle Regioni", ha aggiunto.