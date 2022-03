Alimentazione, Efsa: limitare il consumo di zuccheri aggiunti e liberi

In una dieta corretta la loro assunzione "dovrebbe essere la più bassa possibile". Lo ha stabilito una valutazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, dopo aver passato al vaglio oltre 30mila pubblicazioni

"In una dieta corretta, l'assunzione di zuccheri aggiunti e liberi dovrebbe essere la più bassa possibile". Lo ha stabilito una valutazione condotta da un gruppo di esperti scientifici sulla nutrizione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa), dopo aver passato al vaglio oltre 30mila pubblicazioni.

La raccomandazione "è già in linea con le raccomandazioni correnti", ha spiegato Dominique Turck, presidente del gruppo di esperti che ha condotto la valutazione.

Tuttavia, pur essendo l'obiettivo originario del parere di Efsa, le evidenze scientifiche non hanno consentito agli esperti di fissare un livello massimo di assunzione tollerabile di zuccheri alimentari, al di sotto del quale il consumo non provochi problemi di salute.