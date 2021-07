Consumo zuccheri, Efsa: non è possibile fissare una soglia di rischio

Non è possibile fissare su base scientifica un livello massimo di assunzione tollerabile di zuccheri alimentari, al di sotto del quale il consumo non provochi problemi di salute. Lo ha stabilito una valutazione provvisoria condotta da un gruppo di esperti scientifici sulla nutrizione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa), dopo aver passato al vaglio oltre 30mila pubblicazioni. Le conclusioni dell'Efsa circa la sicurezza degli zuccheri alimentari sono state pubblicate in un progetto di parere sul quale è stata avviata una consultazione pubblica. "Il lavoro svolto finora è stato estremamente complesso. I nostri esperti e il nostro personale interno si sono adoperati in modo straordinario per raggiungere questo traguardo, avvalendosi dei più elevati standard di rigore scientifico nel corso dell’intero processo", ha commentato Valeriu Curtui, a capo dell’unità nutrizione dell’Efsa. Il progetto verrà discusso in un incontro pubblico in programma il 21 settembre.