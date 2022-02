Covid, Crisanti: “Giusto liberalizzare tutto, ma proteggere i fragili”

Lo ha detto il docente di microbiologia dell'Università di Padova, ospite di Timeline. Il Sars-CoV-2 “non è un’influenza. Bisogna capire che siamo in una fase in cui occorre proteggere i fragili, perché se liberalizziamo tutto, come penso sia giusto, i fragili hanno più opportunità di infettarsi”, ha spiegato

Il Sars-CoV-2 “non è un’influenza. Bisogna capire che siamo in una fase in cui occorre proteggere i fragili, perché se liberalizziamo tutto, come penso sia giusto, i fragili hanno più opportunità di infettarsi”. Lo ha detto Andrea Crisanti, docente di microbiologia dell'Università di Padova, ospite di Timeline, in onda su Sky TG24. Come evitare tutto ciò? “Una possibilità, ad esempio, sarebbe quella di permettere ai fragili che lavorano di continuare a farlo a casa tramite lo smart working. Un’altra possibilità, sicuramente, è quella di fare la quarta dose”, però “se una persona è immunosoppressa di dosi gliene si può fare anche dieci, ma la protezione non la sviluppa. Quindi è chiaro che questa non può essere l’unica soluzione”.