Tumore del rene, combinazione di farmaci allunga la sopravvivenza

Il dato è emerso nel corso nello studio di fase 3 “Checkmate -9Er”, i cui dettagli verranno discussi nel corso del simposio sui tumori genitourinari dell'Asco, la Società americana di oncologia clinica. Secondo quanto scoperto, la combinazione Nivolumab (un farmaco immunoterapico) e Cabozantinib (un inibitore della crescita tumorale) può rendere maggiormente efficaci i trattamenti contro il carcinoma a cellule renali in stadio avanzato (Rcc), malattia che conta circa 179mila morti ogni anno nel mondo

Una specifica combinazione di farmaci può rendere maggiormente efficaci i trattamenti contro il carcinoma a cellule renali in stadio avanzato (Rcc) e, di conseguenza, allungare la sopravvivenza dei pazienti colpiti. E’ quanto emerso nello studio di fase 3 “Checkmate -9Er”, nel corso del quale gli esperti hanno individuato un duraturo beneficio sulla qualità della vita e sui tassi di risposta alle cure dall'associazione di Nivolumab (un farmaco immunoterapico) e Cabozantinib (un inibitore della crescita tumorale) rispetto al Sunitinib, un inibitore approvato dalla FDA americana proprio per il trattamento del carcinoma a cellule renali. I risultati dello studio, in particolare, verranno presentati nel corso del simposio sui tumori genitourinari dell'Asco, la Società americana di oncologia clinica, che si apre proprio oggi, 17 febbraio.