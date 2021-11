Melanoma: aumenta la sopravvivenza a 5 anni soprattutto nei maschi

Un nuovo studio congiunto dell'Airtum, l'Associazione dei registri tumori italiani, coordinato dal Registro tumori della Romagna, ha registrato un significativo miglioramento della sopravvivenza a 5 anni nei pazienti con melanoma. Aumento osservato in modo particolare tra gli uomini, per i quali la sopravvivenza a 5 anni è passata dall'87% tra il 2003 e il 2007, al 93% tra il 2013 e il 2017, e in modo marcato nei pazienti maschi con melanoma spesso. Un successo, osservato per la prima volta in assoluto in Italia e in Europa a livello di popolazione generale. I risultati della ricerca sono stati presentati in anteprima al XXVII Congresso nazionale Imi , l'Intergruppo melanoma italiano, in corso a Torino.

La ricerca ha esplorato la sopravvivenza da melanoma in Italia tra il 2003 e il 2017. Una tendenza che si era rivelata già da tempo favorevole sia in Italia sia in numerosi altri Paesi grazie alla diagnosi precoce. "Lo studio ha confermato che, in entrambi i sessi, lo spessore mediano dei melanomi registrati nel periodo 2003-2017 ha continuato a diminuire e che, parallelamente, la sopravvivenza dei pazienti ha continuato a migliorare", ha spiegato Emanuele Crocetti, consulente dell'Istituto scientifico romagnolo per lo studio e la cura dei tumori (Irst) Irccs. "Tuttavia, la sopravvivenza a 5 anni è aumentata in modo particolare per gli uomini, passando dall'87% tra il 2003 e il 2007, al 93% tra il 2013 e il 2017, raggiungendo per la prima volta in Italia, la sopravvivenza delle donne. Tutto ciò nonostante il fatto che gli uomini continuino ad avere melanomi più spessi".

Secondo i ricercatori, sarebbero sostanzialmente due le ragioni alla base dell'incremento della sopravvivenza dei pazienti con melanoma registrato negli ultimi anni: la diagnosi precoce grazie all'intelligenza artificiale, con valutazioni sempre più efficienti e conseguente priorità per i trattamenti rapidi ai pazienti ad alto rischio, e i nuovi farmaci, introdotti negli ultimi anni, somministrati allo scopo di ridurre il rischio di recidiva che hanno migliorato la sopravvivenza dei pazienti e hanno permesso una chirurgia più mirata.

"La chirurgia del melanoma è diventata sempre più mirata e complessa poiché sono cambiate le indicazioni grazie alle terapie adiuvanti, con il risultato che si è modificata la tipologia del paziente ricoverato", ha spiegato Roberto Patuzzo, Chirurgo presso la Divisione Melanoma e Sarcoma dell'Istituto Nazionale Tumori di Milano.