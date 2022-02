Covid, Brusaferro: “Siamo in fase di chiara decrescita dell’epidemia”

Lo ha detto, commentando i dati relativi al monitoraggio settimanale sulla diffusione del Covid-19 nel nostro Paese, il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità. "La curva in Italia continua a decrescere e siamo in una fase di chiara decrescita ormai da alcune settimane, in quasi tutte le Regioni. Tale decrescita si traduce in tutte le fasce d'età ma quelle più giovani restano caratterizzate da una maggiore circolazione del virus rispetto alle altre”, ha spiegato Brusaferro

“La curva in Italia continua a decrescere e siamo in una fase di chiara decrescita ormai da alcune settimane, in quasi tutte le Regioni. Tale decrescita si traduce in tutte le fasce d'età ma quelle più giovani restano caratterizzate da una maggiore circolazione del virus rispetto alle altre”. Queste, in sintesi, le parole del presidente dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss), Silvio Brusaferro, a commento dei dati relativi al monitoraggio settimanale sulla diffusione del Covid-19 nel nostro Paese.