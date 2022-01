Covid, mappa Ecdc: mai così tanti territori in rosso scuro

Solamente due Regioni in Polonia e altre due in Romania non risultano in rosso scuro, colore che indica il massimo rischio epidemiologico per il Covid-19. Si tratta del livello più basso mai registrato. A segnalarlo è stato l’ultimo aggiornamento della mappa curata dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc)

Considerando tutte e 211 le Regioni in cui si dividono i territori dei 27 Paesi membri dell'Unione Europea, solo quattro (due in Polonia e due in Romania) non risultano in rosso scuro, il colore del massimo rischio epidemiologico per il Covid-19. Lo certifica l’ultimo aggiornamento della mappa dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc), diffusa nella giornata di oggi. Si tratta, in assoluto, del livello più basso di aree non in rosso scuro mai registrato da quando l'Ecdc ha avviato il monitoraggio della diffusione del Covid.