Sport, negli Usa 10 minuti al giorno evitano 110mila morti all’anno

Il dato è emerso da un recente lavoro di ricerca, condotto dagli esperti del National Cancer Institute e da quelli dei Centers for Disease Control and Prevention americani. Considerando un’attività quale il jogging, infatti, basterebbero 10 minuti al giorno per ottenere una riduzione della mortalità del 6,9% che, proiettata su scala nazionale negli Stati Uniti d’America, equivarrebbe ad evitare decessi 111.174 ogni anno

Le differenze tra sedentari e chi pratica sport

È questa la stima emersa nel lavoro di ricerca che è riuscito a mettere in stretta correlazione il rischio di morte in 4.840 adulti tra i 40 e gli 85 anni con l'attività fisica svolta. In particolare, gli esperti americani hanno concentrato le loro attenzioni sullo sport con livelli di intensità che andavano da moderata a vigorosa, in sostanza l'equivalente di ciò che si può ottenere attraverso il jogging, una corsa a passo lento. Gli studiosi, alla fine delle loro analisi, hanno potuto sottolineare come, rispetto a coloro che erano completamente sedentari e che quindi non svolgevano alcuna attività fisica, chi si impegnava tra i 20 e i 39 minuti al giorno in attività quali il moto, poteva incorrere in un rischio di morte, nei 10 anni successivi, del 31% più basso. E non solo, perché dallo studio è stato possibile spiegare anche come tale rischio si possa ridurre del 49% per chi era impegnato in attività sportive tra i 40 e i 59 minuti e ancora del 60% per chi ne svolgeva tra i 60 e i 79 minuti al giorno. I picchi poi sono aumentati: infatti, lo stesso rischio aumentava del 66% con 80 e i 99 minuti di moto, del 68% tra 100 e 119 minuti, del 70% tra 120 e 139 minuti e ancora del 72% con più di 140 minuti.

Cosa si potrebbe evitare con l’attività fisica

Secondo gli esperti, comunque, non è necessario arrivare a toccare queste soglie di attività fisica (specie quelle più intense) per ottenere benefici importanti sul proprio stato di salute. Bastano, infatti, anche 10 minuti al giorno per ottenere una riduzione della mortalità del 6,9% che, proiettata su scala nazionale negli Stati Uniti d’America, equivarrebbe ad evitare 111.174 decessi ogni anno. Invece, con un’attività pari a 20 minuti al giorno, tale riduzione passa al 13% con 209.459 decessi in meno. Infine, con 30 minuti al giorno, si potrebbe arrivare ad una riduzione del rischio di morte pari al 16,9% con 272.297 morti evitate ogni 12 mesi.