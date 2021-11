Workout di coppia da fare a casa, 4 idee

Con un’amica o con il partner, i workout di coppia sono una soluzione per allenarsi in casa e massimizzare l’efficacia degli esercizi. Scopriamo come potersi allenare insieme in modo facile e divertente

Quando si pensa ad allenarsi a casa, spesso si dimentica che si può fare insieme a qualcun altro. Per chi non ama faticare da solo, la palestra non è l’unica soluzione: nei workout di coppia il partner può essere un valido supporto per rendere l’esercizio più difficile e per mantenere alta la motivazione. Si sa infatti che in gruppo è più facile rimanere costanti negli allenamenti, mentre da soli non sempre ci si riesce. I workout di coppia sono più divertenti, permettono di ampliare la gamma di esercizi e di stimolare i muscoli in modo nuovo. Non solo: in un allenamento a due si deve seguire spesso il movimento dell’altra persona, con un miglioramento della coordinazione e aumento della fiducia.