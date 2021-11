Addominali scolpiti, i 4 migliori esercizi da fare tutti i giorni

Il simbolo per eccellenza di un corpo sano e in forma è un ventre ben allenato, con muscoli armonici e sviluppati. È possibile ottenerlo con semplici esercizi da effettuare in casa senza bisogno di alcuno strumento. Vediamo come

Quando si vuole iniziare un percorso di miglioramento fisico e ricerca di maggior benessere, curare l’alimentazione non basta. Ad una dieta sana ed equilibrata, è infatti essenziale accostare un adeguato movimento fisico. Agli esercizi aerobici e dinamici, come corsa e camminata, si possono abbinare esercizi mirati per allenare una specifica area muscolare. E cosa può motivare di più a continuare il percorso di benessere che vedere i propri addominali sempre più allenati e l’addome sempre più piatto e compatto? Può sorprendere scoprire che non servono sedute lunghissime in palestra per raggiungere l’obiettivo. Bastano infatti pochi esercizi mirati da effettuare a casa, senza bisogno di attrezzi particolari se non un tappetino.