Crunch inverso, come eseguirlo ed errori da evitare

In inglese è reverse crunch, ma in italiano è meglio conosciuto come crunch inverso. È tra gli esercizi più eseguiti e utili per allenare i muscoli addominali, complice anche il fatto che non ha bisogno di attrezzi particolari. Un tappetino, musica in sottofondo per aiutare il ritmo e concentrazione sono gli unici ingredienti necessari per effettuare un buon crunch inverso.

Crunch inverso: cos’è approfondimento Plank e crunch, 5 esercizi per gli addominali da fare a casa Il crunch inverso si differenzia dal crunch tradizionale, perché viene eseguito al contrario. Non si effettua quindi il movimento del petto verso la parte inferiore del corpo, ma viene mosso il pube verso lo sterno. Gli arti inferiori vengono portati verso il busto, che al contrario non deve muoversi, in quanto costituisce il baricentro del movimento. La tipologia di esercizio non allena solamente la parte bassa della muscolatura, ma coinvolge tutte le fibre muscolari del retto addominale, comprese quelle superiori. Il crunch inverso può essere considerato un esercizio completo per allenare la zona addominale, ma è bene precisare che non si tratta di un esercizio dimagrante. Gli addominali non fanno snellire né perdere peso in modo localizzato nell’area dell’addome. Per raggiungere questo obiettivo, è necessario rivedere lo stile di vita, mantenendo nel tempo una dieta sana ed equilibrata ed optando per un allenamento aerobico.