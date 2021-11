Plank, benefici ed esecuzione dell'esercizio per la pancia piatta

Il Plank è uno degli esercizi più completi in assoluto pensato per tonificare gli addominali e non solo. Tra gli altri benefici anche quelli che riguardano la postura, la pancia piatta e un generale allenamento dei muscoli del corpo

Sicuramente la sua popolarità è dovuta a diversi fattori tra cui il fatto di essere estremamente efficace; di non aver bisogno di particolari attrezzi ; il fatto che può essere comodamente eseguito in ogni posto e in ogni situazione; i risultati “immediati” anche con cinque minuti al giorno di esercizio.

Come appena detto, il Plank è specifico per gli addominali, tuttavia permette di lavorare in maniera uniforme su tutti i muscoli del corpo , andando a snellire e tonificare il nostro fisico. Tra i muscoli coinvolti nella pratica dell’esercizio troviamo quelli della schiena, le gambe, i fianchi, le spalle il petto e, inoltre, questo tipo di allenamento aiuta anche a migliorare la postura.

Il Plank è uno degli esercizi pensati per l’allenamento degli addominali più famoso al mondo. Ovviamente se eseguito in maniera corretta permette anche di ottenere una perfetta pancia piatta e mantenere allenate diverse parti del corpo. Questo a patto che ci si alleni con una certa costanza per diversi minuti al giorno.

Corretta esecuzione del Plank:

approfondimento

Allenamento brucia grassi senza salti, 7 esercizi da fare a casa

Il Plank non è un esercizio complicato ma per eseguirlo nel migliore dei modi occorre seguire delle semplici indicazioni. Ovviamente in caso di particolari patologie o problemi legati al movimento il consiglio è quello di consultare uno specialista o un personal trainer esperto che saprà darvi le giuste indicazioni per eseguire questo esercizio al meglio.

Si parte da sdraiati con l’addome rivolto verso il pavimento Piegare i gomiti a 90° e allinearli alle spalle. Una versione “alternativa” include le braccia tese ma sempre in posizione perpendicolare alle spalle. Ricordarsi di mantenere una linea retta con tutto il corpo e appoggiare solo su avambracci (o sulle mani) e sulle punte dei piedi. Mantenere dritti testa e collo senza allungarli o piegarli in avanti. Mantenere contratti i muscoli addominali e i glutei per tutta la durata dell’esercizio. Le gambe devono essere mantenute dritte e leggermente distanti ma senza mai piegare le ginocchia.

Come già detto non è un esercizio particolarmente complicato, ma è indispensabile mantenere queste posizioni ed eseguire i movimenti nella maniera sopra indicata. Gradualmente, comunque, imparerete ad ascoltare ciò che il vostro corpo ha da dirvi e vi accorgerete in automatico di una posizione errata o di eventuali problemi dovuti a un’esecuzione scorretta.

Plank, errori più comuni

Sicuramente ci sono degli errori che possono influire sulla corretta esecuzione dell’esercizio e, a lungo andare, provocare danni al vostro corpo. Quindi anzitutto è bene ricordare di non esagerare con l’esercizio e di ascoltare i segnali che ci invia il nostro corpo e, in caso di dolore o particolari problemi, interrompere immediatamente l’esecuzione e consultare un esperto.

A seguire alcuni degli errori più comuni nell’esecuzione del Plank:

Bacino troppo alto o troppo basso; per questo esercizio bisogna mantenere la schiena dritta con i fianchi in assi e i glutei contratti in linea col resto del corpo.

Spalle e braccia non allineate. In questo modo è probabile una perdita di equilibrio che porterà a posizioni scorrette per tutta la durata dell’allenamento.

Testa e collo in posizione errata; inclinando testa e collo verso l’alto o verso il basso ci potrebbero essere problemi di salute legati alla posizione scorretta, come tensione cervicale ecc.

Spalle curve; l’incurvamento del corpo è forse l’errore che in assoluto potrebbe portare più problemi perché va a scaricare tutta la tensione sulla colonna vertebrale.

Ovviamente per un corretto svolgimento dell’esercizio occorre evitare assolutamente questi errori, soprattutto per non incappare in fastidiosi infortuni che a lungo andare potrebbero portare a problemi di salute cronici.