Allenamento funzionale: 4 esercizi a corpo libero da fare a casa

L’ allenamento funzionale è una tipologia di training molto diffuso in ambito fitness. Nello specifico si tratta di un allenamento da poter fare sfruttando semplicemente il peso del proprio corpo, per andare a sollecitare e stimolare tutti i muscoli .

Per svolgere un allenamento funzionale, quindi, non c’è bisogno di andare in palestra perché si può svolgere comodamente a casa; cosa occorre? Un abbigliamento tecnico, comodo e traspirante, delle sneakers ben ammortizzate e un tappetino dove svolgere gli esercizi da terra.

Per rendere il workout più intenso si possono utilizzare piccoli accessori fitness, come bande elastiche, manubri, kettlebell, fitball, palla medica, bilancieri, TRX, e ancora cavigliere e jump rope per il salto con la corda.