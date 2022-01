Influenza, Iss: in lieve calo il numero di casi in Italia

Continua a decrescere la curva delle sindromi simil- influenzali in Italia. Nella seconda settimana del 2022, dal 10 al 16 gennaio, è stato registrato un lieve calo del numero di casi, dovuto probabilmente alle chiusure delle scuole nel periodo delle festività natalizie. Lo ha segnalato il consueto bollettino “InfluNet” , il sistema di sorveglianza integrata dell’influenza curato dagli esperti dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss). Nello specifico, i casi stimati e rapportati all’intera popolazione italiana nella settimana di riferimento, sono stati circa 279.000, in calo rispetto ai 306.000 della settimana precedente, per un totale di circa 3.284.000 casi a partire dall’inizio della sorveglianza.

I dati del bollettino



Il rapporto Iss segnala che in Italia, nella seconda settimana del 2022, l'incidenza delle sindromi simil-influenzali è risultata pari a 4,71 casi per mille assistiti, maggiore rispetto a quella osservata in questa stessa settimana nella stagione 2019-20 (6,59).

I più colpiti continuano ad essere i bambini al di sotto dei cinque anni di età, in cui si osserva un’incidenza pari a 7,8 casi per mille assistiti, stabile rispetto alla precedente settimana. Nella fascia di età 5-14 anni, l'incidenza scende a 4,53 e tra i 15 e i 64 anni a 5,34. Il valore più basso si riscontra tra gli individui di età pari o superiore a 65 anni, dove l'incidenza è pari a 2,50 casi per mille assistiti.



In 8 Regioni incidenza sotto soglia basale



Durante la settimana di riferimento, sono stati 740 i medici sentinella che hanno inviato dati circa la frequenza di sindromi simil-influenzali tra i propri assistiti, esclusi quelli di due Regioni, Valle d’Aosta e Calabria, che non hanno ancora attivato la sorveglianza InfluNet.

In 8 Regioni italiane tra quelle che fin ora hanno attivato la sorveglianza, il livello di incidenza delle sindromi simil-influenzali è sotto la soglia basale (3,16 casi per mille assistiti): PA di Trento, Veneto, Friuli VG, Liguria, Molise, Campania, Basilicata, Sardegna.