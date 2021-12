Fiaso, a dicembre +46% dei ricoverati tra i non vaccinati: il report

I dati diffusi da Fiaso

approfondimento

Covid, coi vaccini calano le terapie intensive: il confronto 2020-2021

In particolare, come emerge anche da un comunicato diffuso online, il tasso di crescita più recente dei ricoveri nei reparti Covid è pari al 13,7%, con un incremento anche rispetto alla scorsa settimana quando era stato del 7%. L'aumento complessivo, tra il 7 ed il 28 dicembre, è stato calcolato in un +33%. In terapia intensiva, come detto, i non vaccinati sono il 71% del totale dei pazienti, contro il 29% di vaccinati. Per i non vaccinati si va dai 21 agli 85 anni, per i vaccinati il più giovane ha 35 anni e il più anziano 90. La rilevazione è stata effettuata in data 28 dicembre e riguarda un totale di 1.478 pazienti adulti e 66 pediatrici, sottolinea Fiaso nella nota. Nei reparti ordinari, invece, la presenza di pazienti non vaccinati è pari al 54%. “Permane la differenza di età fra vaccinati e non: i primi hanno in media 70 anni, i secondi 63 anni”, si legge ancora. Differente, inoltre, lo stato di salute tra le due categorie: “il 71% dei vaccinati ricoverati soffre di gravi patologie mentre meno della metà dei pazienti non vaccinati (47%) è affetto da altre malattie”, riportano gli esperti.

Il focus sulle terapie intensive

La Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere, nel report appena pubblicato, produce una serie di dati facendo un focus specifico sulle terapie intensive. In una settimana, spiega Fiaso, “la crescita nei reparti intensivi negli ospedali sentinalla è stata del 18%, più consistente rispetto a quella registrata nei ricoveri ordinari”. Decisamente più significativo, poi, risulta l’aumento di non vaccinati in rianimazione rispetto ai vaccinati (21,6% rispetto a 10%). Attualmente, si legge, “i letti delle terapie intensive continuano a essere occupati prevalentemente da pazienti che non si sono sottoposti alla profilassi vaccinale: i no-vax sono circa il 71% del totale dei pazienti in rianimazione contro il 29% di vaccinati”. Tra i vaccinati in rianimazione l’84% aveva completato il ciclo vaccinale con 2 dosi da oltre 4 mesi e non aveva ancora eseguito, invece, la dose booster raccomandata.

I pazienti pediatrici in aumento

Infine, il report, si è concentrato sui pazienti pediatrici. Nella settimana tra il 21 ed il 28 dicembre sono cresciuti del 46% i pazienti sotto i 18 anni. “Nei 4 ospedali pediatrici e nei reparti di pediatria dei 21 ospedali sentinella il numero dei bambini ricoverati è passato da 45 a 66 (di cui 2 in terapia intensiva), con un incremento pari al 46%”, conclude la nota. Tra i piccoli ricoverati, poi, il 56% ha tra 0 e 4 anni mentre la restante parte del 44% ha tra 5 e 18 anni. “Nessuno dei minori sopra i 5 anni era stato vaccinato con ciclo completo”, segnala ancora il bollettino.