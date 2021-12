9/10 ©Ansa

Anche in questo caso la somministrazione deve essere eseguita nei dosaggi autorizzati allo scopo che l’Istituto individua in 30 mcg in 0,3 mL per Comirnaty; 50 mcg in 0,25 mL per Spikevax, indipendentemente dal vaccino utilizzato per il ciclo primario e purché sia trascorso un intervallo minimo di almeno cinque mesi (150 giorni) dal completamento dello stesso