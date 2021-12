Malattia di Huntington, presentate 6 terapie sperimentali

Le 6 terapie sperimentali



approfondimento

Tra le terapie sperimentali contro la patologia rara, è in fase di studio la pridopidina, una molecola in via di sperimentazione anche in Italia, sotto la guida di Ferdinando Squitieri, principal investigator di tutti gli studi clinici sull'Huntington svolti in Italia e tra i maggiori esperti mondiali. "Questa si lega e attiva un recettore (S1R), una proteina molto presente nel cervello, e questo regola i percorsi cellulari comunemente compromessi nella neurodegenerazione, sembrando preservare i neuroni dalla morte cellulare indotta dalla proteina Huntingtina mutata", ha spiegato Michael R. Hyden, scienziato e amministratore delegato di Prilenia. Novartis, in collaborazione con Branaplam, sta invece conducendo uno studio clinico su Vibrant-HD, il primo farmaco da assumere in via orale in grado di ridurre i livelli di proteina mutata che causa la malattia.

È poi in corso uno studio di fase 1 su volontari sani della molecola di Ptc Therapeutics (PTC518), che agendo sull'Rna sarebbe in grado di ridurre la proteina mutata.

Wave life sciences sta, invece, studiando il farmaco sperimentale WVE-003 in pazienti adulti con malattia di Huntington precoce.

La partita della terapia genica è aperta con le sperimentazioni di UniQure HD-GeneTRX-1 e HD-GeneTRX-2. Infine, è in fase di sperimentazione la Som3355 di Som Biotech, che funzionerebbe come un beta-bloccante migliorando i movimenti involontari e a scatti.